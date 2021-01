La relación de Dave McCary y Emma Stone: en la dulce espera

En una reciente entrevista, Emma Stone habló sobre la maternidad, y le contó a su colega Jennifer Lawrence cómo cambió su opinión sobre ser madre: "Mi perspectiva sobre los niños ha cambiado a medida que crecí. Nunca cuidé niños ni nada. Cuando era adolescente, pensaba, 'nunca me casaré, nunca tendré hijos' y a medida que cumplí años pensé 'realmente quiero casarme, realmente quiero tener hijos".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por EmmaStoneToday (@emmastonetoday)

Es preciso comentar que Emma Stone está considerada una de las actrices mejor pagadas del mundo. Respecto a su vida amorosa, durante cuatro años, entre 2011 y 2015, salió con el también actor Andrew Garfield, su coprotagonista en la película Spiderman.

Un año después, a finales de 2016, conoció a Dave McCary cuando visitó el programa en el que él trabaja: Saturday Night Live. En ese momento, ella formó parte de un sketch llamado "Wells for the boys" que él había escrito; sin embargo, no empezaron a salir juntos hasta el verano de 2017.

Desde ese momento, es preciso acotar que a pesar de que la pareja es muy discreta con su intimidad, en los últimos tres años de su relación se les ha podido ver en citas, paseando por la ciudad de Nueva York y en partidos de básquet, un deporte del que ambos son muy aficionados.