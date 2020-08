La respuesta del Motocross a los vecinos de Rincón de Emilio

“Vivo en Rincón de Emilio hace 17 años y puedo asegurar que el 98% de los que vivimos en el barrio estamos de acuerdo con el motocross. Prefiero tener un espacio abierto, como está sin barreras ni candados, y no tener una toma o 14 edificios”, dijo Sanfilippo, en declaraciones a LU5.

El ex funcionario municipal de Horacio “Pechi” Quiroga, y titular de la Federación, agregó que "el presidente de la vecinal no es el que escribe, es un perejil al que mandan a hablar porque los que escriben son otros, que no ponen la cara, y, en algunos casos, hasta tienen hasta una pyme con la repartición pública".

En ese sentido, resaltó que el reclamo lo inician los mismos que se oponen a la Avenida de los Ríos, al Metrobus, “y los que, en una actitud patoteril, tiran el alambrado del Rincón Club de Campo, que no sé si está bien o está mal, pero no se puede ir contra la propiedad privada como lo han hecho”. "No creo en el estudio que hizo la UNCo, porque lo hizo una persona que trabaja en la Defensoría del Pueblo", añadió.

"La vecinal del barrio Rincón de Emilio está construida sin planos, en un espacio público que era una plaza y no por eso voy a presentar un amparo, la UNCo tiene miles de metros cuadrados construidos sin planos, sin estudios de impacto ambiental, y no por eso voy a presentar un amparo”, ejemplificó.

“Creo que motocross debe seguir en el mismo lugar, con un montón de normativas, aggiornarse a la vida actual. Habrá que consensuar con el barrio. Una ciudad dinámica tiene estos inconvenientes propios de su crecimiento. Pero hay que tener en cuenta que la pista de motocross llegó primero que el barrio”, subrayó.

Regularizar la actividad

Por su parte, Gustavo Oliva, presidente del Motocross Neuquén, aseguró que "desean regularizar la situación" y que "está dispuesto de hablar con los vecinos para encontrar una solución", mientras que Sanfilippo criticó a Sánchez y dijo que no es él quien inicia el reclamo sino otras personas.

"Tenemos la intención de regularizar una situación que está inconclusa desde el año 1996, ya que el club viene funcionando sin una autorización dada por el Concejo Deliberante por el uso de la tierra. Y bueno lo único que queremos es regularizar la situación", aseguró Oliva este miércoles por LU5 y describió: "Desde 1973 estuvo la pista. En el 78 se fundó como club. Y de la fecha a hoy venimos ininterrumpidamente practicando tan lindo deporte, tan característico y tanto placer nos dio".

El Presidente entiende el cuestionamiento de los vecinos, pero aseguró que la problemática es otra: "Cada vez que llueve hay algunas acumulaciones de agua en el barrio, genera mal estar y lo primero que ven, cuando miran para arriba, es la pista de motocross y la culpa es del club. Y no es así". Además, explicó que hace 30 años que "la pista está en el mismo lugar" y no se modificó nada. "Nosotros no tocamos el resto del terreno. Nosotros metemos mano siempre dentro del mismo rectángulo. No tocamos bardas", agregó.

"El problema es por las obras que se habían realizado con la gestión anterior que no se habían previsto desagües fluviales", cuestionó y aseguró que "cuando la pista de motocross empezó a utilizarse, Rincón de Emilio era parte del río".

Cuando el periodista le consultó sobre una jugada inmobiliaria de querer sacar la pista para hacer algún edificio, Oliva declaró: "Hay que dejarlo abierto a cualquier pensamiento, porque si nos ponemos a analizar la zona del Coto y del hotel.... no lo sé puede llegar a tener un valor muy alto".

"Nosotros siempre estamos a disposición para hablar con la vecinal. Los puedo atender, ir a la pista, al barrio, pero la idea es encontrar una solución a esta problemática", concluyó Presidente de Motocross en Neuquén, Gustavo Oliva.