La respuesta de TNT Sports tras el fuerte enojo de Messi

La novedad es que desde el canal le contestaron: “Imagino, Lionel Messi, que sólo viste la captura, la información, pero no el video”.

"Ante todo el barullo que se armó quiero aclarar algo que salió en nuestro programa en la sección la bomba. Es una sección que todos disfrutamos mucho, que todos nos reímos, que potenciamos, que nos divertimos muchísimo, que la tomamos muy en broma, con alguna información a veces, pero con mucho de broma", expresó en Twitter Hernán Castillo, el conductor del programa de TNT Sports que mencionó Messi.

Hernán Castillo on Twitter la secciones siempre en broma. Pero además hay un par de datos https://t.co/px57C5S5En pic.twitter.com/Xj0S4sGgV0 — Hernán Castillo (@HernanSCastillo) April 9, 2020

"Entiendo la confusión. Me disculpo desde ese lado. Pero la verdad es que es una broma lo que se hace. Imagino Lionel Messi que sólo viste la captura, la información, pero no el video. En el video se ve que es un chiste. Martín (Castilla) te conoce desde hace mucho tiempo. Yo también. No hubo mala intención. El que nos ve siempre, ya sabrá que es una broma y está potenciado. El que no nos ve puede pensar que ahora estamos reculando. El espíritu de la sección es en chiste. Ojalá lo entiendan", cerró Castillo.

¿Quedará todo de 10 entre las partes?

