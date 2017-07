Según el trabajo, que analiza el declive mundial en la población de animales y la relación con los entornos naturales, desde el siglo XVI han desaparecido 322 especies de vertebrados y aproximadamente dos especies de vertebrados desaparecen anualmente.

"Las extinciones poblacionales de animales son hoy cada vez más frecuentes y son el preludio a la extinción de especies enteras, así que el sexto episodio de extinción masiva en la Tierra está más avanzado de lo que la mayoría supone", alertaron los científicos Gerardo Ceballos, de la Universidad Autónoma de México, y Paul Ehrlichb y Rodolfo Dirzob, de la Universidad de Stanford, en el estudio.

El trabajo titulado "Aniquilación biológica en la sexta extinción masiva a través de la pérdida de población de vertebrados" fue publicado en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences.

Los biólogos ubicaron geográficamente a la mitad de las especies vertebradas terrestres conocidas, es decir, más de 27.600 especies de pájaros, anfibios, mamíferos y reptiles, y analizaron el declive de las poblaciones de 177 mamíferos estudiados en profundidad entre 1990 y 2015.

Los resultados mostraron que en un 30% de las especies de vertebrados estudiadas se ven reducidas sus poblaciones y que esta disminución está afectando de igual manera a la diversidad biológica de sus respectivos hábitats.

Por otra parte, de las 177 especies de mamíferos estudiadas, todos han perdido el 30% de su hábitat y otro 40% vio como se reducía y fragmentaba su ambiente hasta en un 80%.

"La disminución masiva en las familias y especies de animales se debe principalmente a la pérdida y fragmentación de su hábitat, la caza, el comercio, la sobreexplotación del territorio y la aparición de especies invasoras", explicó Ceballos, citado por National Geographic.

Los expertos señalaron que las regiones más afectadas por la pérdida de especies son las áreas tropicales y templadas, y que los grandes mamíferos del Sudeste Asiático son los animales que han perdido el mayor porcentaje de territorio habitable, lo que los convirtió en uno de los grupos de especies más vulnerables a corto plazo.

En el estudio se propone aumentar las áreas de protección y preservar las poblaciones de animales y plantas en las regiones dominadas por el hombre para detener este fenómeno, como así también reducir el crecimiento de la población humana, disminuir el consumo y apostar por el uso de tecnologías verdes.

"Tenemos una breve ventana de tiempo para actuar, aunque se está cerrando rápidamente, la sexta extinción masiva de la historia está aquí y el tiempo para revertirla con acciones efectivas es muy corto, probablemente de dos o tres décadas", concluyó Ceballos en la investigación