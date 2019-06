La toma de la Uocra cumple 24 horas: sube la tensión y el Gobierno no va a desalojar

El grupo de afiliados que tomó el edificio se mantiene en el interior a pesar de las negociaciones. Según relataron a LM Neuquén, entregaron los bidones de nafta y dejaron salir a algunas personas a cambio de agua y alimentos, pero la Policía no les dio los víveres.

Víctor Carcar estuvo anoche en el lugar y según los protagonistas de la toma "no se hace cargo de la situación". Además, señalaron que no expresó voluntad de hacer cambios. "Queremos trabajar en paz. Parece que los trabajadores no fuéramos importantes", agregaron.

"Estamos viendo qué decidimos y con quién dialogar. Que alguien firme un compromiso de resguardo", manifestaron esta mañana.

uocra-toma-interior.jpg

Desde el Gobierno de la Provincia aseguraron que son solo 10 las personas que aún se encuentran en la toma de la sede de la Uocra y explicaron que si bien está interviniendo la Fiscalía no están pensando en desalojar ya que los que están adentro son parte del gremio.

Incluso dieron el ejemplo de que sería lo mismo que un hermano quiera sacar de su casa a otro hermano. "Si seguirían adentro con los bidones de nafta y correría peligro el resto de los vecinos recién ahí podríamos actuar", agregaron.

La toma de la sede gremial está directamente vinculada a la interna política en el gremio de la construcción, así como al ataque al bloque Sierras Blancas, de Shell. No obstante, en el ámbito judicial ayer se abrió una causa aparte con la toma.

LEÉ MÁS

Continúa la tensión en la sede central de la Uocra tomada por opositores a la cúpula

Uocra copada tras balacera de Shell: vecinos preocupados y negociaciones estancadas