"La transmisibilidad es fácil, pero la mortalidad es baja"

—¿Qué acciones se implementaron en la provincia para la detección de casos sospechosos de coronavirus?

Las normativas ya están a disposición de todos los hospitales y clínicas de la provincia. Se ha diseñado un protocolo para la llegada de viajeros a los aeropuertos de Neuquén y San Martín de los Andes, y los que llegan por vía terrestre. De este modo, el personal de aeropuertos y terminales de colectivos no solo cuenta con las normativas para aislar a un paciente sospechoso durante el vuelo o un viaje terrestre, sino también cuando el paciente llega a destino.

—¿Cómo se procede en el caso de que la sospecha se dé en pleno vuelo?

En primer lugar, se realiza un interrogatorio para saber si tiene los síntomas, como fiebre, tos seca y dolor de garganta. Se pregunta si procede de las zonas o países donde más se ha extendido la enfermedad, como China, Corea del sur, Japón, Irán y el norte de Italia. Si presenta alguno de esos síntomas y procede de los lugares mencionados, es un caso sospechoso. Lo ideal sería ubicar al pasajero en el lugar menos transitado del avión o colectivo y colocarle un barbijo.

—¿El lavado de manos es una de las medidas más efectivas contra el contagio?

Así es. El coronavirus se transmite por esas gotas minúsculas que se expelen cuando alguien tose o estornuda. Esas gotas no viajan más de un metro y medio o dos, y quedan en la superficie (mesas, picaportes,etcétera). Se limpian fácilmente lavando las superficies con agua y detergente, lavandina o alcohol.

—El uso de barbijos, ¿sirve o no para detenerlo?

Hay que ser muy precavidos respecto del uso de barbijos porque, si no, gastaremos recursos y cuando realmente los necesitemos no los vamos a tener. El uso de barbijos es para la persona que tiene tos, como así también para el personal de salud que lo asiste, sea en el avión, en el colectivo, en la clínica o en el hospital. No sirve de nada andar con barbijo por las calles.

—¿Cuáles son las recomendaciones para la gente que tiene previsto viajar al exterior?

Si tiene que viajar a China y puede posponer el viaje, sería recomendable que lo haga. Si por diversos motivos no puede postergarlo, debe seguir ciertas recomendaciones, como evitar el contacto cercano con personas que estén tosiendo o estornudando, evitar los mercados donde venden animales de granja, evitar la ingesta de alimentos crudos y seguir las normativas del país.

—¿El coronavirus se asemeja al virus de la influenza?

Hay muchas cosas del coronavirus que todavía no sabemos. La transmisibilidad es más fácil, pero la mortalidad es más baja. El 3,4% de los casos confirmados de coronavirus en China han terminado en muerte. No sabemos si los casos de mortalidad por coronavirus han sido por la demora en la atención del paciente, por la demora de las consultas o por la complejidad que presentaba el virus. La H1N1 que surgió en 2009 tuvo mucha más mortalidad en relación con la que tenemos con el coronavirus.

—¿Considera que puede extenderse con el tiempo?

Se puede extender como se extendió el H1N1 y se limitó el virus con la vacuna y las medidas de prevención. En este caso, la vacuna para el coronavirus no está disponible aún y esto puede tardar un tiempo porque se deben seguir los protocolos para su uso en personas sanas. Al no estar en temporada invernal, tenemos a favor que no se producen hacinamientos, y eso es muy importante para la transmisión. Uno lo tiene que ir limitando con la prevención como el lavado de manos. Esto es fundamental. Ademas, el uso indiscriminado de barbijo no solamente no previene la infección, sino que quita recursos para cuando realmente se necesite. Y, por último, toda persona que venga de los países donde se ha extendido el brote y tenga síntomas debe acercarse a cualquier institución de salud para que sea atendida rápidamente y pueda hacerse el control de aislamiento.

Recuadro-página-4-procedimiento.jpg

LEÉ MÁS

Coronavirus: desaconsejan el uso de barbijos a modo de prevención

Cáncer: la prevención y el diagnóstico precoz salvan vidas