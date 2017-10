La tribuna siempre se lo agradecerá al Tuti y a Giménez

“Veníamos de perder en Pico y no habíamos tenido una buena semana. A nadie le gusta perder y menos sabiendo que tenemos un buen equipo. No poder lograr los tres puntos nos tenía impacientes, pero sabíamos que con el esfuerzo iba a llegar”, sostuvo Fabio Giménez, quien marcó el 1-0 parcial, a los 45 minutos de la primera etapa. “El gol llegó en un momento en el que no nos estaban saliendo las cosas, estaba siendo un partido muy trabado y parejo. Haciendo el esfuerzo que estábamos haciendo merecíamos un poquito más y nos encontramos con ese gol”, contó el volante central.

A Gustavo del Prete, al autor del 2-1 agónico, no se le borra la sonrisa de la cara: “Estamos muy contentos. Ahora ya trabajamos para Independiente, felices. Era lo que queríamos: los tres puntos, en un clásico, con nuestra gente. Todo el equipo necesitaba una victoria de esta forma”, subrayó. El Tuti, como contra Sportivo Las Parejas, marcó un gol determinante. “Fue muy lindo, soñado. Soy hincha del club y lo que más me gusta es hacer un gol en un clásico y más en un momento así. Estoy muy contento porque se me venía negando, los delanteros viven del gol y necesitaba marcar para sacarme un poco de presión, porque venía mal”, contó el cipoleño. Del Prete había entrado 8 minutos antes del gol, que llegó a los 46, en tiempo de descuento. “Cuando entré, el Ruso (Homann) me pidió que llegue al área, que cuando la agarre tire centros, porque teníamos dos grandes en el área (Piñero da Silva y Morán) y cuando tiren centro del otro lado (desde la derecha), que llegue. Y así fue la jugada: Germán (Weiner) tiró un centro de otra categoría, un animal, y pude llegar y meterla”, relató.

Una deuda con el juego

“Nos está faltando un poco de juego, que lo vamos a ir encontrando a medida que pasen los partidos”, analizó Giménez, y agregó: “Todos los partidos van a ser duros y más contra nosotros”. “Creo que nos está faltando un poco de juego, pero el viernes era un clásico, que siempre son trabados, y hay que correr y meter y por eso lo ganamos”, afirmó Del Prete.