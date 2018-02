La U9 tendrá un barrio al estilo de Puerto Madero

Desde la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) adelantaron cómo será el proyecto, donde se destinará un 50% del terreno a edificios y el otro 50% a espacios recreativos, con el objetivo –se indicó– de facilitar la expansión de las economías locales y regionales.

El área de intervención será de 58.580 metros cuadrados, de los cuales 29.289 irán para la construcción de los edificios (incluye también locales comerciales) y 29.291 a las cinco nuevas calles, veredas y espacios verdes.

Las vías de circulación que se abrirán serán Juan XXIII, Bermúdez, Villegas, Miguel A. Camino y un sector de Pehuén, entre Villegas e Illia, que conformarán cinco manzanas donde se desarrollarán diferentes tipos de construcción con seis niveles de altura.

Es un modelo de urbanización que este año se replicará en otras partes del país, como en la ciudad de Mendoza, y que tiene su principal proyecto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ver aparte). En la capital cuyana se da algo parecido a lo de los terrenos de la cárcel neuquina. Allí existen unas 20 hectáreas de parque de talleres ferroviarios donde se necesita abrir calles, que haya circulación y que se creen espacios comerciales y de uso mixto.

900 puestos de trabajo estiman que se generarán en la obra. Serán de manera directa e indirecta. Se calcula un plazo de 36 meses de obra para la finalización del proyecto inmobiliario.

Plan

La tarea de la AABE no está exenta de polémica, ya que este tipo de desarrollos urbanísticos en tierras del estado nacional no contempla planes de viviendas sociales. El titular de ese organismo, Ramón Lanús, explicó en su momento que el mercado alrededor del inmueble define para qué se va a utilizar el predio en cuestión. Por esta razón, si bien todavía no se puede determinar un valor final para los terrenos de la U9, se estima que por la zona el precio oscilaría los 3 mil dólares el metro cuadrado.

La AABE tiene arquitectos y urbanistas que, junto con cada municipalidad, trabajan para definir cuál es el mejor uso que se le puede dar a la tierra a través de un urbanismo sustentable, que privilegie el transporte público y la movilidad activa, y se generen áreas verdes de uso común.

Algo de esto se logrará con el proyecto para la U9, aunque no dejará de ser un fabuloso negocio inmobiliario para los desarrolladores.

El famoso modelo Costantini que se replica en otras zonas del país

NEUQUÉN

A principios de este mes, el gobierno nacional le aprobó a la AABE dos subastas públicas de terrenos ferroportuarios en la zona de Catalinas Norte, en el barrio de Retiro, en la ciudad de Buenos Aires, por algo más de 80 millones de dólares. Resultó ganadora la desarrolladora Consultatio de Eduardo Costantini. Ubicados en Avenida Madero, entre el bulevar Grierson y la calle San Martín, los terrenos darán lugar a un proyecto arquitectónico en una localización central sobre el río.

Pero no son los primeros terrenos que opera Consultatio en ese barrio porteño, considerado una de las zonas comerciales más cotizada y de mayor crecimiento de la ciudad, cerca del centro y con vista a Puerto Madero. De hecho, ya controla el proyecto Catalinas Plaza (en el ejido del barrio de La Boca), dos edificios de oficinas clase AAA que fueron inaugurados en 1995 y tienen 25 pisos, con 19.600 metros cuadrados de superficie bruta alquilable.

También hay otros proyectos que integran un amplio listado de bienes subastados del Estado nacional en San Telmo y Núñez, además de campos del Ejército en la provincia de Córdoba, en el marco de un proceso que despertó el apetito no sólo de Costantini, sino también de otros grandes desarrolladores inmobiliarios como Rahgsa, de Moisés Khafif; TGLT y Argencons.

La AABE, con sus matices, recicla de algún modo el modelo Puerto Madero, que nació en la década menemista y que originó un cambio radical en el modo de concebir el desarrollo urbano en tierras del Estado.