La UNRN otorgará licencias por comaternidad

En este sentido, señaló que "la UNRN ha sido pionera en adoptar la perspectiva de género en distintos aspectos de la vida universitaria; el avance hacia la incorporación de nuevos derechos es un acontecimiento ineludible de la vida institucional de la Universidad" y agregó que "esta licencia es un paso muy importante en ese sentido".

"El próximo paso inminente que dará la UNRN será solicitar al Consejo Interuniversitario Nacional y al Ministerio de Educación de la Nación, así como a los gremios, una propuesta de modificación de los convenios colectivos de trabajo para que el mismo derecho sea extendido también a los progenitores no gestantes, independientemente del género, con el debido reconocimiento del financiamiento por parte del Estado”, indicó Del Bello.

“La licencia entiende que ambas progenitoras deben poder ejercer la corresponsabilidad en la crianza y acceder a las licencias correspondientes, con una perspectiva armónica e integradora de la normativa en materia de identidad de género y el régimen laboral del que se trate, bajo la innovadora conceptualización del código civil y comercial de la conformación familiar desde el perfeccionamiento de la voluntad procreacional”, explicó el rector de la UNRN.

Por su parte, el equipo de la Subsecretaría Legal y Técnica de la UNRN indicó que "la propuesta se realiza a partir de la necesidad de adecuar la normativa a principios constitucionales y en la participación activa en la construcción de sociedades cada vez más libres, justas e igualitarias y responde a resguardar los derechos de les niñes nacides, en condiciones de igualdad en el ejercicio conjunto de la corresponsabilidad en la crianza; en particular en lo que hace a las licencias laborales, cuya finalidad no es otra sino el cuidado de le niñe desde su nacimiento".

"La licencia entiende que ambas progenitoras deben poder ejercer la corresponsabilidad en la crianza y acceder a las licencias correspondientes”, agregaron los profesionles.

En tanto, Laura Kropff, la docente que solicitó la licencia ante la Universidad, explicó en diálogo con Télam que "Homologar mi maternidad a la figura de paternidad implica innegablemente reforzar una concepción binaria y hegemónica de familia, ya superada por su anacronismo y por un amplio abanico de normativas ampliatorias de los Derechos Humanos fundamentales, otorgando una licencia acotada que no permitiría en modo alguno la concreción del plan de vida que sostenemos junto con Belén Etcheverry, y operaría en desmedro de los derechos de nuestra hija".

Kropff reconoció que "ante mi sorpresa, no sólo me dieron la licencia por maternidad, es decir, me reconocieron el mismo derecho que una madre gestante, sino que me informaron que la universidad va a incluir la figura de comaternidad, lo que avanza en el reconocimiento de derechos por sobre el Convenio Colectivo".

De acuerdo a lo indicado por el Proyecto de Licencia por Comaternidad, “se permitiría a la madre no gestante el goce de una licencia equivalente a ciento cincuenta días”.

A juicio del rector, “las figuras establecidas en los convenios colectivos de trabajo responden al enfoque de la ‘familia patriarcal’ basado en una concepción binaria en donde los roles están definidos y prefijados, donde el rol del varón -en este caso madre no gestante por asimilación, lo que resulta absurdo- sea el de proveer alimentos y para ello, debe reincorporarse rápidamente a cumplir con sus deberes laborales”.

La iniciativa del Rectorado de la UNRN ya fue tratada en paritaria docente y será en los próximos días abordada en paritaria no docente y tratada en el Consejo Superior de Programación y Gestión Estratégica antes del receso invernal, que inicia el 14 de julio.