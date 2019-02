La vaca camina entre las minas

Aranguren dejó un plan inviable para Vaca Muerta. Iguacel no supo cómo desactivarlo. Lopetegui hizo el ajuste.

La gestión para Vaca Muerta no escapó de las generales de la ley. Los errores en ese ámbito les costaron la cabeza a dos pesos pesados en la construcción técnica de Cambiemos: Juan José Aranguren y Javier Iguacel. El primero fue arrastrado afuera del Gabinete por la imprevisión de su plan, que voló por los aires con la corrida cambiaria y la crisis de la deuda. Al segundo se lo llevó puesto su incapacidad para desactivar los males del plan de Aranguren. El ex presidente de Shell craneó la resolución 46, que jaqueó al Gobierno frente a las petroleras al generar un compromiso de pago de subsidios imposible de afrontar a la vez que se cumple con el ajuste exigido por el Fondo Monetario Internacional. Iguacel se cayó sin pena ni gloria, tras generar una decepción enorme en la industria con sus pifias permanentes en el diagnóstico y las presuntas soluciones para los problemas. Gustavo Lopetegui, reemplazante de Iguacel en Energía, contuvo la crisis que le generaba al fisco la resolución de Aranguren con un recorte de subsidios a la producción de gas no convencional. Activó una crisis política, que tiene al gobernador Gutiérrez como actor principal. La película se sigue escribiendo. El final está abierto. Vaca Muerta camina por un campo minado.