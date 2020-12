El problema

La velocidad en que se decidió aprobar estas propuestas en sus países de origen, sin presentar los datos de la fase tres de los ensayos clínicos, es el mayor problema que enfrentan las dos ante los investigadores y gobiernos.

“Todo se suscribe a los resultados de la fase tres. Y no hemos visto nada de ellos aún”, dijo al Washington Post la investigadora Jennifer Huang.

La Sputnik V, nombrada por el primer satélite lanzado por la Unión Soviética, se ha convertido en una cuestión de honor patrio para el presidente Vladimir Putin.

El mandatario ha usado la misma para mostrar el poder de Moscú al mundo tras ser los primeros en anunciar una vacuna.

De acuerdo al gobierno ruso, que se basa en los datos de sus investigadores, la Sputnik V mostró una eficacia de 90 por ciento en las primeras pruebas.

Sin embargo, las preguntas sobre la seguridad de su uso y la transparencia de la investigación continúan a la orden del día.

“La idea de que las vacunas de Rusia y China no son tan buenas como las nuestras es solo cuestión de nacionalismo. No hay razones para pensar que estas vacunas no funcionarán, pero no hemos visto la fase tres”, comentó al citado diario Naor Bar-Zeev, un conocido epidemiólogo de la Johns Hopkins Bloomberg School Of Public Health.

Vacuna rusa 1.jpg La vacuna rusa aún se enfrenta al escepticismo

Vale acotar que la fase tres es la etapa en la que los investigadores buscan comprobar la eficacia de una vacuna. Es decir, es la que finalmente revela si la misma es capaz de prevenir que ocurra una infección.

Países como Argentina y Chile ya comenzaron a administrar la Sputnik V, mientras otros como Brasil han anunciado que pronto iniciarán la vacunación con la Sinovac.