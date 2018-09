La vasectomía no les mete miedo a los neuquinos

Los médicos consultados por LM Neuquén aseguraron que en los últimos años se ha incrementado notoriamente la demanda de neuquinos por esta cirugía que es cubierta por las obras sociales.

Daniel Castro, jefe del área de Urología del hospital Castro Rendón, aclaró que si bien se produjo un aumento de la demanda en el sector privado de salud, no sucedió lo mismo en el sector público. “En la actualidad, en las dos clínicas privadas en las que trabajo junto con otros profesionales hacemos 15 vasectomías en el mes, en cambio en el hospital entre una y dos”.

Para el especialista son varios los factores que reflejan esta diferencia, pero hizo hincapié en el educativo. “Los que llegan a una clínica privada es porque lo han conversado y consensuado en pareja, ya sea por una cuestión de proyecto familiar, decidieron no tener más hijos o ni siquiera quieren tenerlos. En muchos casos vemos que la mujer se hizo la ligadura de trompas y el hombre se decide por la vasectomía”, explicó Castro.

Señaló que en el hospital público “llegan porque quizás la mujer no puede acceder a la cirugía o tienen demasiados hijos y logran convencer a su pareja para que se haga la vasectomía”. Comentó que el rango de edad de los hombres que se someten a esta intervención es variado, pero es más frecuente entre los 25 y los 35 años.

El especialista describió que el procedimiento es una cirugía mínimamente invasiva, que suele requerir no más de quince minutos, y se puede hacer con anestesia local. “A veces se puede hacer con una sedación para que el paciente no tenga ningún recuerdo, ni siquiera del pinchazo de la anestesia, y no requiere internación”, explicó.

El procedimiento consiste en cortar los conductos deferentes, que son los que conducen los espermatozoides desde los testículos hasta la uretra. Después de una vasectomía, los espermatozoides no pueden salir de los testículos.

Castro destacó que hay un cambio de mentalidad respecto de la responsabilidad masculina en los cuidados anticonceptivos, que por mucho tiempo recayó sobre las mujeres con la ligadura de trompas. “Hay más conciencia en el hombre de que los anticonceptivos femeninos generan problemas a la larga. Por lo tanto, la pareja lo conversa y eso hace que hoy por hoy haya más varones que se inclinan por la vasectomía”, concluyó.

--> Legal desde 2004 en Neuquén

La anticoncepción quirúrgica es legal en Neuquén desde 2004 por la ley 2431 que incorporó los métodos contraceptivos quirúrgicos para mujeres y hombres, según el programa provincial de Salud Sexual y Reproductiva.