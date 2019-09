Con los ideales del veganismo como bandera y sin dar un solo paso atrás luego de que se burlaran de la causa, culpó de esta práctica al “sistema capitalista opresor” que convierte a los animales “en comida”, según sus propias palabras, algo así como su declaración de principios.

Desde el pantano Susqueda, ubicado en la provincia de Girona, la joven advirtió que “la caña de pescar es un arma de matar” y que los peces tienen “derechos”. “No porque no estén creando ciudades, tecnologías o hablen como nosotras, significa que no tengan sus derechos, como individuos que son, a vivir en este planeta, porque no es nuestro”, reclamó Fanny.

Tras cuestionar a las mujeres que no practican el veganismo, la líder de “Almas Veganas” pidió una reflexión general: “No necesitamos comer animales, un sabor no vale más que una vida”.

Y sentenció: “Infórmate sobre el veganismo, sobre el antiespecismo, sal de tu zona de confort, plantéate, revísate y mira, si eres una persona que pesca, plantéate lo que estás haciendo; y no desde tu ego de a mí me gusta es lo que hay, no, no, coño, ponte en su lugar, empatía, justicia, respeto, que no es tuyo el planeta y no son tuyos los animales”.

Semanas atrás, luego de que un granjero español cuestionara los ideales de las chicas, ambos tuvieron su encuentro en televisión. En el programa Espejo público del canal Antena 3, Juan Carlos mostró su granja y resaltó el bienestar y la tranquilidad que reinaba entre sus animales.

“Dicen que las gallinas tienen miedo, que se asustan. Aquí estamos el camarógrafo y yo y ninguna sale corriendo. Están sanas, no hay ninguna pelada: una imagen vale más que mil palabras”, destacó. Por supuesto, la respuesta de Fanny no se hizo esperar: visiblemente enojada con la situación, le contestó que “están sanas para utilizarlas como producto, que es lo único que le importa”.

Y ante la consulta de los conductores sobre si ella visitaría la granja de Juan Carlos, no dudó: “Yo no voy a granjas, son un campo de concentración”.

Por lo pronto, la líder de “Almas Veganas” parece decidida a continuar con su cruzada y a pesar de la polémica que generan sus videos, su intención es seguir haciendo ruido con su lucha.

Una activista denunció que fue atacada cuando liberó a conejos en una granja

Una activista vegana denunció por las redes sociales el ataque que sufrió por parte de unos granjeros en un operativo de rescate animal. En un video, la joven, llamada Mía, se mostró con un gran corte en el rostro y cubierta de sangre. La violenta reacción de los hombres se dio luego de que ella y sus colaboradores liberaran a 16 conejas que eran de su propiedad, lo que derivó en la muerte de 100 crías. Ocurrió en el municipio de Gurb, en España, donde la activista y otros veganos españoles, turcos y belgas ingresaron a una granja y liberaron a los animales. Al descubrirlos, sus dueños comenzaron a perseguirlos y a agredirlos. “Fueron extremadamente agresivos y nos atacaron, estrangulando a activistas y golpeándoles la cabeza con postes de metal. La Policía vino y nos dijo que nos fuéramos pacíficamente, lo cual hicimos”, comienza el posteo de la activista en su cuenta de Instagram, donde se hace llamar “Mythical Mia”.