La vieja cárcel de Neuquén empieza a revelar secretos

Cada una de las historias que ocurrieron en celdas, pasillos y pabellones, quedaron reflejadas en centenares de expedientes y documentos escritos durante décadas que ahora volvieron a ver la luz, a partir de que las autoridades provinciales se hicieron cargo del lugar, cuando la cárcel dejó de funcionar en ese enorme edificio.

En un galpón donde funcionaba la panadería de la prisión, pilas y pilas de papeles amarillentos fueron encontrados por el director de Patrimonio Cultural, Carlos Cides, cuando realizó una recorrida por el predio. Y a partir de ese descubrimiento es que se decidió comenzar a catalogar y clasificar cada documento para luego digitalizarlo y ponerlo a disposición de la ciudadanía.

A-Documentos-cárcel-0102.png

La tarea no es sencilla. Primero hubo que limpiar todo el material que estaba arrumbado y cubierto de polvo y ácaros para luego comenzar con el lento trabajo de escanear cada papel para convertirlo en un archivo digital, un trabajo que demandará mucho tiempo, aunque el entusiasmo por conocer el contenido y las primeras páginas archivadas en la computadora hacen que el esfuerzo valga la pena.

De todo

En el lugar no solo se encontraron documentos propios de la cárcel, sino que además también hay viejos expedientes de la Justicia Federal que terminaron en aquel misterioso galpón. También hallaron diarios de época y otro tipo de papeles. Todos conforman un valioso tesoro que está vinculado a la historia de Neuquén y a los comienzos de la capital en el paraje Confluencia.

Aunque falta mucho por revisar, sin dudas lo que más generaba expectativa era la documentación relacionada con un día muy especial: el 23 de mayo de 1916, día en el que se produjo un motín y una masiva fuga de presos. Si bien se conoce la historia y los motivos que llevaron a alzarse contra las autoridades y luego escaparse, faltan conocerse detalles de aquella fecha que tuvo derivaciones dramáticas en el cambio de rumbo de la historia local; como la increíble aventura de Martín Bresler, el asesinato del periodista Abel Chaneton y hasta el destino de Eduardo Talero.

Sin embargo, en la pila de expedientes de ese año, aquellos valiosos documentos no están. Se sospecha que pudieron haber sido solicitados por la Justicia a partir de la investigación que se llevó a cabo o tal vez estén traspapelados en otras carpetas viejas. El personal que trabaja en el rescate no pierde la esperanza de encontrarlos, igual que otros valiosos expedientes de acontecimientos o personajes reconocidos.

“Creemos que en vez de tirarlo, todo lo que iba actuando la Justicia Federal, lo guardaba en la cárcel, en ese espacio perdido, porque también encontramos pedidos de ciudadanía, embargos, gente que reclama por pagarés que no cobraron”, indicó Cides a LMN.

p10-f02nqn(SCE_ID=465482).jpg

Historia vieja y reciente

Las autoridades creen que en esas enormes pilas de papeles también pueden haber documentos tan viejos como los que se originaron con la denominada Conquista del Desierto, o sobre los golpes de Estado y las dictaduras que tuvieron lugar en la Argentina a lo largo de la historia. Tal vez prontuarios de personajes famosos que por años acapararon la atención de la opinión pública.

Las respuestas a tantas preguntas e hipótesis comenzarán a contestarse durante los próximos meses cuando se logre limpiar y catalogar todo el material y los estudiosos empiecen a leer cada página amarilla escrita con letra cursiva o con tipeos desgastados de viejas máquinas de escribir.

Una buena parte de la historia de Neuquén está a punto de despertar de un sueño que duró décadas. Después de muchos años, la vieja cárcel U9 está empezando a revelar sus secretos.

Rescatar parte de la historia del Neuquén

Mini entrevista al director de Patrimonio Cultural, Carlos Cides.

- ¿Cómo se decidió a hacer este trabajo?

En esta nueva normalidad, como no vamos a tener contacto con el público, sugerimos al ministro, trabajar en una plataforma virtual donde toda la información esté al alcance del público en general y de los investigadores en particular, sin depender de la atención pública de una persona. Entonces cumplimos dos cuestiones: la distancia social y la información disponible a todo el mundo.

- ¿Qué sintió cuando vio todos esos expedientes juntos?

Fue una emoción muy grande. Lo primero que me conectó fue ver la etiqueta que decía “1916”, que me llevó a ese día de la evasión de presos tan famosa. Me imaginé que ahí estaba parte de esa historia que a mí me atrapa. No estaban esos documentos relacionados a la fuga, pero creo que podemos encontrar a los que estaban en ese momento.

- ¿Cuánto tiempo cree que va a demandar todo el trabajo?

Unos 6 meses para limpieza e identificación y a partir de ese momento, vamos a empezar a digitalizar todo.