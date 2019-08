La pelea ocurrió en el SUM y en ella participaron “varios chicos y chicas” de primero y segundo año. Como resultado, un adolescente sufrió una puñalada por la espalda y otro heridas en la cabeza, aunque de acuerdo con lo informado por el comisario Alberto Pizarro en diálogo con LU5, no se encontró ningún arma blanca.

Si bien en el lugar intervino personal médico y al adolescente apuñalado se lo hospitalizó, se supo que ambos se encontraban fuera de peligro.

“Las situaciones violentas son algo de todos los días: desde que revolean la silla en el aula hasta maltrato verbal entre ellos y para con los docentes. No solamente se pelean acá, sino también en la puerta o en las plazas. Ayer tuvimos que intervenir porque una mamá vino e insultó fuertemente a un docente. Las condiciones no están dadas para trabajar ni para traer a los chicos”, aseguró el docente, y agregó: “Tenemos guardias de seguridad, pero los chicos los insultan y se tienen que estar cuidando continuamente de no recibir agresiones”.

“Vine por una agresión en el marco de la resolución 1259 -en la que un adulto externo a la institución agrede verbal o físicamente a un adulto que trabaja en el lugar- y luego pasó esto”, contó el supervisor David Galindez, que dio intervención al Consejo Provincial de Educación (CPE).

En este sentido, la ministra de Educación y presidenta del CPE, Cristina Storioni, explicó: “Existen dispositivos de convivencia en al ámbito escolar, aunque en esta oportunidad, al parecer, fue un conflicto que comenzó fuera de la escuela y finalizó en el establecimiento”. Asimismo, comunicó la suspensión de clases en la escuela para la jornada de hoy.

