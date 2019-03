La vuelta de Messi y la polÃ©mica: AgÃ¼ero afuera

Y la gran polémica se desató con el Kun Agüero, de formidable presente en Inglaterra, que queda marginado de la lista (ver aparte la indignación de Bochini en su opinión para LM Neuquén).

La explicación de Scaloni

El entrenador, Lionel Scaloni, contó que “Lionel Messi está contento” y quiere tener una nueva oportunidad con la camiseta albiceleste, al tiempo que reconoció que no somos “potencia mundial”.

Sobre la ausencia de Sergio Agüero, Scaloni manifestó que tiene una “relación perfecta”, negó haber discutido con él durante el Mundial y remarcó que “hay que analizar a futbolistas que no se pusieron esta camiseta como (Matías) Suárez”.

“He escuchado y leído que yo tuve una discusión en el Mundial con el Kun. Fue uno de los cuatro o cinco que mejor relación tuve. Hablé en agosto con él y su situación no ha cambiado. Futbolísticamente está en un nivel increíble. Es un jugador que no hace falta probar y hasta quizás sería contraproducente que venga y no juegue”, explicó.

La lista completa

Arqueros: Franco Armani, Esteban Andrada, Juan Musso y Agustín Marchesín.

Defensores: Gabriel Mercado, Renzo Saravia, Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Lisandro Martínez, Juan Foyth, Nicolás Otamendi, Walter Kannemann, Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña.

Mediocampistas: Giovani Lo Celso, Leandro Paredes, Iván Marcone, Guido Rodríguez, Matías Zaracho, Manuel Lanzini, Rodrigo de Paul, Ángel Di María, Domingo Blanco y Roberto Pereira.

Delanteros: Lionel Messi, Paulo Dybala, Lautaro Martínez, Matías Suárez, Gonzalo Martínez, Ángel Correa y Darío Benedetto.

"Con Scaloni no hablo desde agosto. En el Mundial intenté hacer lo mejor para la Selección. Para la Copa falta".Sergio Agüero. El delantero del City habló de su no convocatoria

"Mi relación con Agüero es perfecta. Es falso que discutimos en el Mundial. Tiene chances de ir a la Copa América".Lionel Scaloni. Entrenador de la Selección argentina

Bochini a LMN: "Es insólito lo del Kun"

La vuelta oficial de Lionel Messi a la Selección argentina tras el Mundial en Rusia fue la noticia que sacudió todas las redacciones del mundo, pero en el país sorprendió también la ausencia de su socio futbolístico y amigo, Sergio “Kun” Agüero.

Ricardo Enrique Bochini, ex jugador y referente histórico de Independiente, no dejó pasar por alto la situación y en diálogo con LM Neuquén se preguntó: “¿No sé qué factura le pasan al Kun? Lo que él hizo en el Mundial no fue malo”.

Feliz con el retorno del crack del Barcelona, el ex 10 mundialista del 86 aseguró que el delantero surgido de la cantera del Rojo “es el único que merece estar junto a Messi en la Selección”.

Conocedor del paño de fútbol de elite, el Bocha dejó flotando lo que el ambiente del fútbol se pregunta en torno a esta situación. “Si el técnico estuviera peleado con el jugador, lo debería decir. Que no esté es algo insólito”, reflexionó.

Lionel Scaloni se encargó de desmentir estas versiones de distanciamiento con el goleador de la Premiere League inglesa, en el mismo tono en que se manifestó el jugador en una entrevista que dio desde Europa al confirmarse su ausencia para los amistosos previos a la Copa América.

Como parte de la reflexión de Bochini por esta no convocatoria, el ex jugador también se mostró crítico hacia los medios de comunicación que están cerca del día a día de la Selección. “No sé por qué no le preguntan al entrenador cuáles son los motivos por los que Agüero no está en la Selección”, cerró.