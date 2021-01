Lacalle Pou anunció compra de vacunas contra el coronavirus

Mientras tanto, el acuerdo de vacunas de Sinovac será por 1.750.000 dosis y tendrá una primera llegada de 200.000 inmunizaciones para iniciar el plan de vacunación que el gobierno uruguayo diseñó y que busca romper récord en las dosis administradas.

"No compramos ninguna vacuna que no esté aprobada. Tienen características distintas: la vacuna de Sinovac es de la forma que estamos más acostumbrados en otras vacunas y seguramente sea la que tenga menos efectos colaterales o posteriores negativos, y la de Pfizer ustedes ya han hablado sobre su efectividad. Pero todas son buenas vacunas y han sido aprobadas y recomendadas y si no no hubiésemos avanzado en nombre de nuestro país en esa negociación", dijo Lacalle.

En la misma línea Lacalle Pou se refirió a los acuerdos firmados y los posibles efectos adversos y dijo que en ambos documentos hay "cláusulas que hacen a la velocidad con la que se produjeron estas vacunas", que normalmente llevan 5 años, aclaró, y "Uruguay tenía la opción de tomar las vacunas o no y en esa toma asumimos algunas responsabilidades".

Lacalle Pou especificó que el país continúa negociando con tres laboratorios más aunque no especificó cuales eran. El País de Uruguay reseñó que una de las vacunas candidatas a ser llevada al Uruguay sería la de la farmacéutica Jonhson&Jonhson que aún no está aprobada.