Lacalle Pou a punto de cerrar negociación por vacunas

Lacalle Pou dijo que aspira comunicar en algunos días los acuerdos logrados. “He sido muy respetuoso del silencio y no he querido hablar del tema no por un tema de caprichos, ni secretismos. Estamos terminando las negociaciones, realmente estamos terminando las negociaciones", dijo el mandatario durante el programa Hora del campo, transmitido en un medio uruguayo.