Lacalle Pou: Tenemos un plan ambicioso de vacunación para Uruguay

De acuerdo con información divulgada por el diario el cronista, el mandatario detalló que las negociaciones llevan un lapso que debe ser respetado y, por tanto, no era prudente hablar del tema. “Manejamos fechas, pero hasta que no firmemos, que eso está por suceder, preferimos no hablar mucho al respecto. En pocos días seguramente tengamos novedades”, enfatizó Lacalle Pou.