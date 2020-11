Lady Gaga apoyó a Joe Biden

La intérprete luego cago contra Trump. “Ahora es nuestra oportunidad de votar en contra de Donald Trump, un hombre que cree que su fama le da el derecho de agarrar a nuestras hijas, hermanas, madres o esposas por cualquier parte de sus cuerpos. Vota por Joe. Es una buena persona”, dijo Gaga.

Durante el acto, una de las canciones que interpretó fue “Shallow” (Superficial). “Esto no es algo superficial, gente. Voy a cantar esta canción con la esperanza de que todo el mundo pueda escucharme”, explicó la estrella musical al público. Otros de los temas que sonó fue “You and I”, de su disco de 2011 Born this way.

A-Lady-Gaga-Biden.png

Amenazante

Donald Trump no perdió la oportunidad para mandarle un mensaje a Gaga y su participación en el cierre de campaña de su rival. Fiel a su estilo, el máximo mandatario de los Estados Unidos amenazó con contar algunos temas privados de Gaga. “Así que ahora tiene a Lady Gaga”, expresó el presidente. “Me podría contar muchas historias, historias de Lady Gaga, me sé muchas cosas sobre Lady Gaga”, expresó Trump.