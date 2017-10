Lady Gaga defendió a una nena víctima de bullying

“Hola a toda la escuela primaria El Marino, aquí Lady Gaga. Soy amiga de Venecia y trabajo con su madre Julie. Estoy muy, muy triste tras saber que Venecia está sufriendo bullying en la escuela”, comienza diciendo la creadora de “Love Game y “Bad Romance”.

1,2 millones de reproducciones tuvo la grabación en la que defiende a Venecia.

Amables y valientes

“Saben que trabajo mucho por erradicar la intimidación, y he aprendido que esto puede trastornar el crecimiento y la felicidad de cualquier niño. Por lo tanto, sean amables unos con otros y también valientes para defender a la comunidad. A veces es difícil enfrentarse a los matones. Pero intentá ser mejor que ellos y sentate en la hora del almuerzo con Venecia. Rebelate”, continuó diciendo Gaga.

Acoso cibernético

La ganadora de seis premios Grammy y defensora del colectivo LGBTQ (lesbianas, gays, bisexuales, personas transgénero e intersexuales) considera extensible su mensaje a todos los ámbitos de la vida, incluyendo el creciente acoso cibernético. “Estamos en un momento muy negativo respecto de todo lo que sucede en las redes sociales e internet. Son muchas las cosas a las que tienen que hacer frente los niños de hoy. Imagina cómo deben sentirse cuando en la escuela secundaria, primaria e incluso siendo más jóvenes reciben mensajes intimidatorios”, explicó la estrella pop.

Íntima

A fines de septiembre de este año salió a la luz el documental Gaga: Five Foot Two, en donde muestra cómo fue ese proceso de transformación de la artista y quién es la joven insegura y algo triste detrás de la diva. El film –se puede ver en Netflix– fue dirigido por el realizador Chris Moukarbel, quien tuvo acceso total a la vida privada de la cantante, desde sus charlas con amigas hasta sus lamentos por amor. Lo que sí está muy bien documentado es el dolor crónico que sufre Gaga por la fibromialgia, enfermedad que hasta hace algunos días no se sabía que padecía y que la obligó a suspender sus shows.