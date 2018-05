Lagunas: "Si nos echan por luchar, bien echados estaremos"

Los legisladores empenistas la acusaron de supuesta "inconducta" y de haber "coordinado" y "participado" de acciones en el marco del conflicto docente en calidad de dirigente de ATEN.

"Ha presentado Raúl el repudio y el rechazo a la nota que presentaron los diputados Domínguez y Sifuentes donde abren el camino formal para mi expulsión. Hemos dicho con claridad que si nos echan por luchar, bien echados estaremos", dijo la diputada del bloque de Frente de Izquierdas y secretaria General de ATEN Capital, Angélica Lagunas.

"En la campaña electoral no le mentimos a la gente, ni le prometimos una caja de alimentos ni una chapa o un colchón. Les dijimos que para defender los derechos hay que luchar y hay que estar en la calle", indicó Lagunas.

La referente local del sindicato docente agregó: "Lo que pasa es que a los diputados Sifuentes, Domínguez y al resto de los del MPN y de Cambiemos es que les molesta que haya una diputada que encima sea del Frente de Izquierda se una de las dirigentes indiscutible del conflicto docente".

Los legisladores apuntan a la "inconducta" de la diputada no así de las inasistencias. "Mis inasistencias fueron avisadas y relacionadas con el conflicto. En la etapa anterior fui la única diputada que no faltó a una sesión. No es mi estilo faltar", aseguró Lagunas.

