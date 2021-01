Este reto profesional representa el más importante para Lali Espósito en la historia de su carrera. Trabajar en Sky Rojo y con los creadores de La Casa de Papel, ha representado una increíble experiencia para la actriz argentina, según declaraciones recientes.

¿Para cuándo La Casa de Papel 5?

Mientras esperamos el estreno de Sky Rojo, también hay fuertes expectativas sobre el estreno de la quinta y última temporada de La Casa de Papel, luego que su producción se retrasara por la pandemia del coronavirus. Netflix ha confirmado que la última entrega de la serie de los ladrones más queridos de la tele llegará en abril.

La actriz española, Itziar Ituño, quien interpreta a Lisboa en la serie de Netflix La Casa de Papel, habló recientemente sobre el final de la popular serie de Netflix, y mostró su preocupación por el día después de que acabe la tira. Actualmente se encuentra en filmación la quinta y última parte de la exitosa producción.

Itziar Ituño habló sobre el final de La Casa de Papel: "Creo que es un acierto cerrar la historia de La casa de Papel ahí y quién sabe si en un futuro se vuelve a replantear. Soy de las que piensan que las historias tienen que tener la duración justa para no cansar, que no se conviertan en un chicle que se estira hasta que se rompe. Es mejor dejar a la gente con ganas y no con empacho".