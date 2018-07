"El viernes estuvimos reunidos con la junta interna de ATE y no se planteó nada de esto y nos enteramos en este momento. Nos llama poderosamente la atención, no sabemos a qué responde", señaló Lammel en diálogo con LU5.

El directo dijo que se trata de personal que desarrolla la doble función de limpieza y traslado de camillas y que irán evaluando el alcance de la medida de fuerza.

Además, aseguró que "no es cierto que falten bisturíes" y sobre la denuncia de los trabajadores de falta de aparatología señaló que los que son intervenidos en el hospital "se quedan boquiabiertos del equipamiento que tenemos".

Al tiempo que admitió que se solicitó el tema de la renovación de camillas. "La recomposición de todas las camillas y camas es algo que hemos pedido a la Subsecretaría. Claro que son montos muy grandes y se está en un proceso de compra. Lo que vamos haciendo en el hospital es ir comprando de a una cuando se sale de uso", dijo el director.

Respecto al alcance de la medida, indicó que el área de quirófano es muy sensible y requiere que todo el equipo este aceitado para su normal funcionamiento. "Es un área compleja que depende de muchos servicios no sólo de cirujanos, anestesistas e instrumentadores, y parte es el tema de limpieza y de camilleros que tienen que bajar en tiempo y forma. Es un área sensible que tiene que estar aceitada para no suspender. Vamos a estar viendo el impacto", agregó.

LEÉ MÁS:

Pararán los auxiliares de los quirófanos del Castro Rendón