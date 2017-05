Lanzaron una red para monitorear aire, agua y suelo de todo el país

“Este lanzamiento significa un hito”, sentenció a través de un video preparado para la ocasión el ministro Sergio Bergman, quien se encuentra de viaje oficial junto al presidente Mauricio Macri en Asia. “Si nosotros no tenemos indicadores y parámetros no podemos evaluar, y si no podemos evaluar no podemos tener una dimensión del impacto de las políticas públicas”, agregó el rabino. La Red FEMA integra más de 1000 puntos de monitoreo de calidad del agua de manera instantánea, permite el acceso a 350.000 registros a través de la plataforma web, que incluyen más de 150 variables físico-químicas y bacteriológica ligadas a agua y aire. El objetivo es que la información vertida en la plataforma pueda utilizarse para evaluar el estado del ambiente y su evolución, convertirse en insumo para investigaciones, para el diseño de estrategias de prevención y mitigación, y para la toma de decisiones cotidianas de la ciudadanía.