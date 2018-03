Las 20 razones por las que miles de mujeres paran este 8 de marzo

Los femicidios son la expresión más brutal de la violencia machista que sufren las mujeres. Que no haya ninguna muerta más en manos de su pareja o ex pareja es un reclamo que ocupa las banderas de los movimientos de mujeres desde hace tiempo. Quizás porque las cifras se vienen sosteniendo hace más de diez años y no hay una tendencia a que disminuyan.