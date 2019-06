Las brigadas investigan a pie por la falta de móviles

“Decí que son pibes de fierro los que están en las brigadas, si no, sería todo un desastre”, cuenta un oficial bajo absoluta reserva.

Hoy, las comisarías Segunda, Tercera, Quinta y 20 tienen móviles encubiertos, mientas que las unidades Cuarta, Séptima, 12, 16, 18, 19, 21 y 41 buscan esclarecer los hechos a pie.

-¿Y cómo hacen para realizar tareas de observación y seguimiento o reunirse con un informante?

-Los muchachos van a pie o, en todo caso, usan sus propios autos.

-Eso es peligroso, porque si los descubren, los pueden marcar y después ir a apretarlos a ellos o a sus familias.

-Sí, ya lo sabemos y lo sabe Jefatura, lo que pasa es que los muchachos prefieren manejarse así porque, si no, no avanzan en nada. Lo que hacen ahora, por ejemplo, es dejar el auto a 10 o 15 cuadras del lugar al que van y de ahí caminan. Si se les llega a complicar, van a tener que correr.

El dato de que las brigadas no tienen recursos no es nuevo, la jefatura ya está al tanto. Hay muchas comisarías que hace tres meses que están sin auto, incluso algunas llevan seis meses trabajando a pie.

“Hay veces que vemos de arreglarlos nosotros porque, si no, tardan cuatro semanas para hacerle un arreglo chico”, confió un pesquisa de una brigada.

“Yo me he cansado de poner el auto, porque muchas veces el delito ocurrió en tu jurisdicción pero tenés que ir a investigar a otra localidad y no hay auto para hacerlo”, reveló otro investigador.

Lo ridículo es que las brigadas de Investigaciones fueron creadas con la finalidad de que el Departamento de Delitos no se sature de trabajo. Ahora, no están pudiendo hacer su trabajo y la tasa de esclarecimiento de hechos va en caída libre.