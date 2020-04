Las carpas en el Canal Bejarano sorprendieron a los vecinos

"Suben a los canales, donde empieza a bajar la temperatura. En el canal de Bejarano se de esa condición y ellas, donde hay un cauce de agua, entran. Empiezan a meterse a los canales o los desagües, donde la temperatura varía mucho en relación al río, es el ciclo de ellos", explicó Moreno, y señaló además que esta especie tiene mayor capacidad de reproducción. "Predomina más la carpa que otra especie como la trucha, porque tienen más poder de reproducción y van apropiándose de distintos ambientes", detalló.

Este tipo de peces pueden llegar a pesar un mínimo de entre cuatro y seis kilos. "Son importantes y la carpa no tiene límite. En la zona de Arroyito se la puede pescar con línea de fondo y masa", afirmó.

En cuarentena, hay más aves

Moreno subrayó que no es la primera vez que identifican la presencia de carpas en los canales y que ya ha ocurrido en otros momentos, independientemente de la cuarentena obligatoria. Sin embargo, lo que sí pudieron identificar fue mayor presencia de aves en la zona del río Limay, desde Arroyito hasta la confluencia con el río Neuquén.

"Estamos haciendo el trabajo de bajar embarcados para controlar que no venga gente. En esa zona notamos que hay más aves, como teros, chimangos o gaviotines, que hay más para el lado del lago. Donde antes no había, están más tranquilas, en distintos lados de la costa de Río Negro o Neuquén. La misma gente desplaza a las especies y, al no haber gente, empiezan a cubrir distintos lugares", indicó.

