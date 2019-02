Las cosas que hay que sacar ya mismo del baño

El baño es un lugar que, por su constante y particular uso, acumula mucha humedad en su interior. Habitualmente, se trata de espacios con poca ventilación en los que nos duchamos todos los días, nos lavamos las manos, dejamos la toalla húmeda colocada en la barra… Es bien sabido que la humedad es el gran “amigo” de muchas bacterias y una mala gestión de lo que guardamos en este cuarto tan utilizado puede provocar desagradables problemas, aunque a simple vista no aparezcan a la vista y no se perciban. Pero hay algunos elementos que es necesarios sacar inmediatamente del cuarto de baño si la intención es cuidar tu salud.