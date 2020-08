Deportes LMNeuquen violencia de género Las declaraciones de Ameal sobre Villa, nuevo escándalo en Boca ¿Otro machirulo? el Presi se refirió a la causa por violencia de género y dejó frases polémicas que levantaron polvareda y lo hicieron tendencia en Twitter.







El presidente de Boca, Jorge Amor Ameal, ratificó la decisión de no separar del plantel al delantero colombiano Sebastián Villa, quien fue denunciado por violencia de género por su ex pareja, mientras "no haya una decisión de la Justicia", al tiempo que pidió "no complicarle la vida" en caso de ser considerado culpable.

"Se generó una situación con el tema de la violencia, pero todavía la Justicia no determinó si es culpable o no. Y pongamos que sea culpable, hay que curarlo. Esta es la historia, no se puede sobre la pena seguir penando", manifestó Ameal en declaraciones a la señal de cable TyC Sports.