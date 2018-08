El conductor relató frente a las cámaras el extraño momento que vivió con un grupo de amigos en Mar de Ajó. "Creo que en el horario de la una de la tarde estaba prohibido el baño y nosotros nos íbamos a nadar porque el mar estaba tranquilo. Teníamos 14 años, éramos todos de ahí", comenzó diciendo el actor.

"A la vuelta yo estaba un poco cansado y uno de mis amigos me tira una pata de rana. Calzaba 44 y yo 42. Y los pibes empezaron a nadar, aparte vos nadás mirando hacia adelante, según el estilo que nades", añadió.

"Bueno empecé a tratar de ponerme la pata, se me salía. Me empecé a angustiar y me empezó a tirar para adentro el mar. Me faltaba el aire y no podía nadar. En vez de tirar la pata de rana porque era mi amigo, empecé a hundirme con la pata de rana en la mano. Creía que me estaba muriendo", aseguró.

"Cuando me entrego, siento que alguien me agarra de la mano. Era mi abuela que me decía: 'nadá, nadá'. Y me hizo reaccionar. Entonces salí, me puse la pata de rana en la boca y empecé a nadar y salí. Estaba blanco. Yo no tenía fuerzas para salir, la fuerzas me la dio mi abuela que siempre me decía que me dejara llevar por la correntada, ella me enseñó lo que era el mar. Mi abuela me salvó", remató.

"En ese momento mi abuela vivía, yo me crié con ella. Teníamos una conexión tremenda. Es más, conté en PH que el día que yo hablando con mi mamá supe que mi abuela estaba muerta en casa. Hablé con mi mamá para decirle que estábamos embarazados de Joaquín y le digo, '¿Dónde está Tati?'. Y me dice que estaba durmiendo y le contesté: 'No está durmiendo Tati está muerta'. Me dice 'Ay, por favor'. Entonces mi mamá la va a despertar para que hable conmigo y escuché un grito y le dije: 'Okey, quedate tranquila que voy para allá'".

"Creo en las conexiones con la gente y que uno está va despistado por la vida y no ve lo que sucede alrededor, que en realidad existe", sostuvo.

--> La increíble historia paranormal de la familia Calabró

"Yo no creo en nada. soy católica, pero todo lo que tenga que ver con lo paranormal, súper escéptica. Pero es creer o reventar y esto nos pasó", aclaró de entrada Marina Calabró el sábado en PH antes de dar detalles de la curiosa anécdota que

"Una conocida de la hermana de mi tía paterna tiene estos poderes, estas percepciones y un día me llama mi tía y me dice que esta señora se había comunicado con ella para decirle que se le apareció en el living de su casa mi papá", contó haciendo referencia al actor Juan Carlos Calabró, quien falleció el 5 de noviembre de 2013.

"Estaba vestido de blanco y estaba nervioso. Le decía que ella tenía que transmitir un mensaje que nos tenía que llegar a nosotras, su familia. El mensaje era que el anillo poderoso tenía que estar en manos de Marina", añadió.

"Mi tía le cuenta esta historia a Iliana y mi hermana interpretó que estaba hablando del anillo del rating, un anillo que era una réplica del anillo de Lady Di que mi vieja lo usaba cuando mi papá estaba al aire o cuando tenía un estreno porque tenía la convicción que eso los ayudaba para que le fuera bien".

"Mi hermana entiende este y sin contarle la historia a mi mamá, le dice '¿qué te parece si le regalamos el anillo a Marina para el cumpleaños?'. Milagrosamente mi vieja accede a regalarme el anillo. A los tres días, la señora la vuelve a llamar a la hermana de mi tía y le cuenta: 'Se me apareció Calabró, lo vi en paz, contento. Me agradeció y me dijo ahora se podía ir en paz porque el anillo estaba donde tenía que estar",

"Yo no se lo había contado a nadie. No lo sabía nadie más que mi mamá y mi hermana. No hay otra explicación para esto", subrayó.

Marina agregó que un día, aplaudiendo en La Tribuna de Guido, volaron la piedra central y dos brillantitos del anillo. "Iliana me dice: 'Dejamelo a mí, lo voy a poner en agua para limpiarlo. Creer o reventar, la piedra en el vaso de agua, se volvió a meter en el lugar exacto en el que va y se reconstruyó solo. Te lo juro por mi hija, te lo digo y tiemblo", aseguró.

