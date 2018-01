Para 2018, la cuota mensual promedio oscila entre 2500 y 3000 pesos, pero en las torres y countries más exclusivos pagan hasta 6 mil pesos.

El manejo del consorcio y el cobro de expensas no están regulados en Neuquén. Se aprobó una ley en 2016, aunque aún no se aplica, y tampoco hay una cámara local.

Sin embargo, por el crecimiento del sector, cada vez son más los martilleros e inmobiliarias que se dedican a esta tarea.

Dolor de cabeza

Uno de los inconvenientes que deben afrontar son las quejas de los propietarios e inquilinos por los constantes aumentos de las expensas. En los últimos años, el incremento anual rondó el 35%, tironeado por los tarifazos de agua, luz y gas más los acuerdos salariales de porteros y personal de vigilancia.

“El factor que mueve más es el laboral, y ahí el aumento fue significativo porque acá empezaron a cobrar un 50% de zona desfavorable, por eso la carga laboral es un 70% del total de la expensa”, comentó Mariano Noacco, uno de los principales administradores de consorcios de la ciudad.

Variables

Indicó que el monto final varía según el servicio y la cantidad de oficinas o departamentos entre los que prorratea el gasto, “pero se ve una tendencia: que en el año 2000 la expensa era un 10% del alquiler en promedio y hoy llega hasta un 40%”.

Según un sondeo entre las inmobiliarias, en los edificios céntricos las expensas oscilan de 2500 a 3000 pesos al mes, con alquileres que rondan los 12 mil pesos. Representan un 20% o 25% de lo que se le cobra al inquilino. Sin embargo, hay torres en la zona ribereña y barrios cerrados donde los montos se duplican y las expensas ya alcanzaron los 6 mil pesos mensuales.

Comodidades

Desde Consorcios del Sur, remarcaron que el precio “depende mucho de las amenities”, o sea, las comodidades accesorias, como pileta, salón de reuniones, parrilla y lavadero. Coincidieron además en que “influye el sueldo de encargados y seguridad, que aumentó mucho por ser gremios fuertes”. Hoy un portero gana en Neuquén alrededor de 40 mil pesos al mes, afirmaron.

En BN Administración señalaron que las quejas son constantes cuando superan el alza general de la inflación, como ocurre últimamente, “aunque eso no se puede cambiar porque acá repercuten los sueldos y las tarifas de luz o gas, que son importantes”. En la mayoría de los casos, las expensas no están incluidas en los contratos de alquiler, lo que alienta los conflictos, ya que el inquilino no sabe cuánto va a terminar pagando.

Noacco contó que el alza de costos y la falta de regulación son un inconveniente porque no hay referencia para los honorarios, además de que las expensas le ponen un techo a lo que se puede exigir para alquilar un inmueble.

En el caso de los barrios cerrados o torres exclusivas del centro de la ciudad, el valor de las expensas llega hasta los 6 mil pesos mensuales.

Hay un 15% de morosos y otros que van a juicio

El alto costo de las expensas empezó a incidir en el pago al día de los propietarios, aunque aún no es significativo en términos generales.

Desde las administradoras de consorcios locales informaron que el índice de morosidad ronda el 15%, con una mínima variación respecto de años anteriores.

Varios mencionaron que hay edificios donde buena parte de los ocupantes son “morosos históricos”, que siempre acumulan deudas, mientras que en otros inmuebles todo el mundo paga religiosamente.

Desde BN Administración precisaron que “eso depende mucho de cada lugar y es fluctuante, porque tenés edificios en la ciudad donde nunca hubo deuda y otros en los que se liquidan 100 mil al mes y cobrás 50 mil, que es un 50% de morosidad”.

En Uprop, otra administradora de consorcios que opera en la plaza local, señalaron que el 10% de deudores es la cifra habitual con la que se trabaja en el rubro y, por el aumento fuerte que tuvieron las expensas, “puede haber llegado hoy a un 12% pero no influyó mucho, más bien es gente que está acostumbrada a la morosidad y a pagar con juicios o con interés”.

Pamela Gaita. Unión Inquilinos Neuquinos

1. ¿Reciben quejas por el costo de las expensas?

Es uno de los temas que más nos consultan, que creo que tiene que ver con el tema de la regulación. Hay una ley provincial, la 3041, que se aprobó hace un año y no fue reglamentada.

2. ¿Cuáles son los planteos más frecuentes?

Que se inicia el alquiler con un valor y son inciertos los aumentos que puede haber. También que las liquidaciones que piden al consorcio a veces son un copypasteo idéntico al de otros edificios del mismo administrador.

3. ¿Cambiará algo si se reglamenta la ley?

Lo que cambia es que hoy no hay un control a las administradoras por parte de los propietarios, y para los inquilinos es peor aún, porque no tienen ni voz ni voto en los consorcios.

Con una encuesta, salen a consultar a los inquilinos

La Unión de Inquilinos de Neuquén (UIN) se sumó a la primera encuesta nacional de inquilinos que busca obtener “datos precisos” para incorporar al debate en la Cámara de Diputados sobre la ley de alquileres, que tiene media sanción del Senado.

Si bien desde la UIN se informó que se puede completar el formulario online, anticiparon que realizarán una actividad al aire libre para que todos puedan contestar las preguntas. “Buscamos tener números concretos de la situación de los casi 8 millones de inquilinos para presentar junto al proyecto de ley que está en la Cámara de Diputados”, indicó Pamela Gaita, presidenta de la UIN.

La encuesta, que estará disponible durante este mes y en febrero se comunicarán los resultados, busca identificar las principales problemáticas de los inquilinos: precios y porcentaje del sueldo destinado al alquiler.