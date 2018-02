Las hermanas de Muñoz negaron el abuso y dijeron que "no lo ayudaron en nada"

Embed

"El sabe por qué lo hizo, yo entiendo que la chica lo llenó de mentiras. Le decía que iban a estar bien que se iban a volver a estar juntar”, contó a LM Neuquén Laura y agregó: "Sabíamos del abuso, por su puesto. El no lo había hecho, sé que no lo había hecho".

Argentina, otra de sus hermanas, sostuvo que tenemos la versión de él de que no lo había hecho. "Sí contaba que cuando estaban en el sillón mirando tele ella (Valentina) se le sentaba en los brazos, pero lo hacía cariñosamente como un padrastro, la veía como su hija. Siempre estaba pendiente de comprarle cosas, le mandaba regalos cuando se separaron, tenían buena relación, se veían a escondida", enfatizó.

"La gente piensa que encubrimos lo que pasó, no se pone en el lugar nuestro. No ayudamos para nada a mi hermano", explicó Laura. Además, relató que se enteró de lo sucedido cuando estaba trabajando y tuvo que ir al hospital porque se descompensó.

“Yo no tuve comunicación con él ese día, sólo el día anterior y dijo que estaba bien. Lo vimos bien”, añadió. A su vez, reveló que no tuvieron ninguna novedad de Lorenzo y reclamaron que la Policía nunca las entrevistó.

"En las redes sociales todos nos echaban la culpa a nosotros, que no la tenemos. El hizo eso, Dios sabrá. Nos molesta que la Policía piense que se refugia en puestos de nuestros hermanos. Lo hizo, no lo creíamos capaz de hacer esto", dijo Laura.

Por último, reveló que a pesar de estar separados y de que había medidas cautelares se seguían viendo con Karina. "Había gente que los había visto, toda esa gente los cubría, yo por mi parte no los vi", destacó.

“Si realmente el violó las medidas cautelares, por qué no se hizo algo. Ella (Karina) no era de acá, no tenía a nadie. Si estaba tan atemorizada como dice, porque no la asesoró una asistente social, un psicólogo, quizás las autoridades que les corresponde a que se fuera a su pueblo”, dijo Argentina.

Además, insistió en que si todos sabían que era violento porque no lo asesoraron o lo ayudaron. “En las redes sociales piensan que somos culpables, no tenemos culpa de los actos de él, no elegimos los parientes”, agregó.

Graciela, otra hermana, explicó que la familia está pasando una situación muy difícil. "Sigue siendo nuestro hermano, sea lo que sea, asesino o lo que sea, seguirá siendo nuestro hermano. Lo que único que queremos es que el aparezca", concluyó.

