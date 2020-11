Las lágrimas de Valdano y el dolor de Cani por la muerte de Diego

Valdano rompió a llorar en directo cuando le preguntaron por Diego Armando Maradona, con quien compartió vestuario y el título mundial en México 86. "Cuando salió de la clínica, todos esperábamos que diera otra lección de recuperación, porque ya había salvado situaciones así. Era de una fortaleza descomunal. Me ha dolido inmensamente por el jugador y por el hombre", señaló. Y cuando le pidieron que hablara de sus vivencias, señaló: "Muchos de los recuerdos me producían una sonrisa…". Ya no pudo continuar. Rompió a llorar y fue incapaz de articular palabra.