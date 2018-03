Participaron periodistas, locutoras, productoras, del área de redes sociales, servicio informativo, el sector de publicidad y recepción. Al igual que se desarrolló el año pasado, todas asistieron a su trabajo vestidas negro, y afuera se manifestaron con silbatos, aplausos y pancartas.

"Soy comunicadora y me comprometo a cuestionar que las mujeres no ocupen espacios de poder", "Me comprometo a exigir la emergencia en violencia de género", "Me comprometo a impedir que una mujer sufra violencia de género en nuestro trabajo", decían algunos de los carteles.

Este "ruidazo" fue una de las tantas manifestaciones que se han desarrollado a lo largo de este día en distintos puntos de la ciudad. A las 18, será la actividad central con una movilización por las calles céntricas de Neuquén desde el monumento a San Martín.

