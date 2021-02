Las otras desgracias en la dura vida de Carlitos Tevez

Luego de esto, su madre biológica no lo crió sino que lo hizo su tía y no pudo conocer a su padre porque fue asesinado. Sus tíos, Adriana y Segundo, fueron quienes le dieron el apellido que tiene hoy en día. A pesar de todo lo que le ocurrió en su dura infancia, Carlitos no se quedó de brazos cruzados, sino que buscó una forma de superar su situación.

image.png

Igualmente el dolor lo acompañó siempre. Supo contar acongojado el dolor sufrido por la enfermedad que le impedía a su madre biológica (Fabiana) criarlo y la enseñanza de los familiares que lo adoptaron: "Tenía seis años y sabía que era mi vieja la que estaba tirada en el piso. La veía ahí, re local y mi viejo (Segundo, hoy fallecido) me abrazaba, me daba la vuelta y me decía tenés que estudiar".

El Apache se sinceró sobre su crianza y explicó las expectativas que tenía si no hubiese alcanzado la gloria como jugador: "Cuando me preguntan qué hubiese sido si no era futbolista, respondo albañil o cartonero. Mi escuela fue la calle. No tuve la enseñanza de sentarme con un profesor".

Quienes vieron la serie Apache, que relata con lujo de detalle la vida de Carlitos, sintieron que un personaje se “robaba” la serie. Danilo, o simplemente “el Uruguayo”, cautivó a todos por la emotividad y la historia del personaje en cuestión.

Danilo es el mejor amigo de Tevez y quien comparte toda su infancia en Fuerte Apache, el barrio donde se criaron. Pero Danilo no se llamó realmente así y tampoco lo apodaban “uruguayo”, una licencia que se permite la docu-serie por respeto a este amigo de “Carlitos”.

image.png

Su nombre verdadero fue Darío Coronel y su apodo era “Cabañas”, por el parecido con el ex futbolista Roberto Cabañas, que jugó en Boca en la década de los ‘90.

El resto de la historia tiene muchas coincidencias y tiene cierta fidelidad con lo que se conoce de Coronel, de quien muchos en Fuerte Apache aseguran que era mejor jugador que Tevez. Aunque, claro, su final fue mucho más triste y crudo, ya que nunca pudo llegar a Primera División.

Ambos jugaban juntos en el barrio y también en el club All Boys. Eran una dupla letal y se entendían con solo mirarse. “Cabañas”, tras sumarse a las inferiores de Vélez Sársfield y tener un futuro prometedor, equivocó su camino. Se dedicó a delinquir y en la vida real, terminó quitándose la vida, acorralado por la Policía. Aunque en la serie culmina muerto en un intercambio de disparos con un delincuente local.

"Lloré muchísimas veces. A dónde más lloré es en el hombro de Vane (su esposa). Ahí es donde más me quiebro. Por ahí puedo llorar solo, pero cuando tengo el afecto de ella, o cuando le da el abrazo, uno se larga. Siempre tuve el pensamiento de dejar el fútbol a corta edad: ya sentía cansancio por la autoexigencia", confesó alguna vez Tevez.

¡Es Fuerte, Apache. Dan ganas de llorar con vos!