Las predicciones para 2020 que erró la literatura de ciencia ficción

Otras de las predicciones no acertada fue la de Michael J. O’Farrell, fundador de The Mobile Institute. En 2014, lanzó el libro "Shift 2020", que analizó cómo impactará la tecnología en nuestro futuro y en la comunicación entre las personas. "En la era de la nanomovilidad, predigo que la telepatía y el teletransporte serán posibles", aseveró. Los científicos coinciden en que, con los conocimientos que se tienen en la actualidad, el teletransporte de objetos o personas no es posible.

El escritor y divulgador científico británico Arthur C. Clarke, que falleció en 2008 a los 90 años, era un amante de la ciencia ficción. Entre otros presagios, afirmó en los años cuarenta que las casas serían voladoras en 2020. "No tendría raíces que la ataran al suelo. Atrás quedarían tuberías de agua, desagües y líneas eléctricas. La casa autónoma, por lo tanto, podría mudarse o ser trasladada a cualquier lugar de la tierra a voluntad del propietario", auguró.

Por su parte, el experto en inteligencia artificial Ray Kurzweil, doctor honoris causa por más de 10 universidades y considerado por Forbes "la máquina de pensar suprema", en 2005, afirmó que los humanos ya no comerían, sino que pequeños robots —nanobots— se encargarían de alimentar su torrente sanguíneo con nutrientes y retirarían los desechos restantes.

