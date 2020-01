Las predicciones del 2020 para la tecnología

Por su parte, una combinación de automatización, robótica e inteligencia artificial auguran la muerte de los empleos tradicionales. En efecto, muchos de ellos quizás se remplacen con tecnología, sobre todo los mecánicos y también muchos que pagan muy bien en la medicina, el derecho y otros ámbitos. Pero esta también es una oportunidad para volver a idear cómo imaginamos el empleo y la educación: las mentes más inteligentes de la tecnología deberían estar pensando en reformular y recalibrar el espacio laboral y la estructura de los negocios.

"Estoy convencida de que se puede generar dinero apelando a nuestras preocupaciones sobre cómo se le ha dado forma a nuestras vidas tecnológicas. Hay maneras de fomentar la interacción digital que no tienen por qué incitar la furia. La razón por la que gran parte de las redes sociales resultan tan tóxicas es que se han construido para ser veloces, virales y llamar la atención en vez de basarse en el contexto y la precisión. Aunque parece imposible imaginar un nuevo tipo de red social bajo la sombra de Facebook, TikTok, a pesar de toda su controversia por ser una compañía china, ha sido un éxito arrollador y hay espacio para más. Hay oportunidades para crear nuevas formas de comunicación que les dan la ventaja a los usuarios al hacer cumplir de manera estricta estándares de comportamiento y eliminar el anonimato, y, sobre todo, con planes de negocios basados en la publicidad que no saquen provecho de nuestros datos personales", sostuvo The New York Times.

Por último, comentaron que desaparecerán los celulares: "Llevar con nosotros un dispositivo en la mano y verlo fijamente será cosa del pasado para 2030. Además, como la red eléctrica de la que dependemos a diario la mayor parte de la tecnología se volverá invisible".

Los estadounidenses indicaron que las principales novedades estarán abocadas a las problemáticas ecológicas.

La robótica y la inteligencia artificial ganarán terreno en los trabajos.

