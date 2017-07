Ya siendo marido y mujer, Margarita contó, ante las cámaras de TN Noticias, cómo vivió el momento previo al casamiento. "Ese momento inició desde las cinco y media de la mañana, me contacté con él por teléfono, estuvimos orando, el pastor nos dio la bendición y después ya vino la ceremonia. Inicialmente me dio nostalgia y me puse a llorar porque quería estar con él, entonces entendí que las cosas son como Dios quiere", reconoció la mujer.

"Fue muy bonito, yo lo viví intensamente con todo el corazón como si hubiese sido presencial. Yo creo que fue más lindo, fue más bonito", dijo convencida Margarita, quien además se alegró enormemente al ver a Abel rodeado de su familia.

Las cámaras del canal nacional les propusieron que se dijeran unas palabras para sellar su amor, y ambos lo hicieron: "Margarita, te amo y te mando besos a montones. No me voy a cansar nunca de decírtelo, no te olvides que hoy también te amo", le dijo Abel.

"Quiero decirle a mi hermoso esposo que también sabe que está correspondido, quiero enviarle muchos besos y sobre todo dárselos personalmente. En mi vida él ha llegado de una manera tan hermosa llenando mi corazón de amor, que lo único que quiero es vivir con él y dibujarme en su mirada todas las mañanas de mi vida", le respondió Margarita, profundamente emocionada.

Antes de que Abel diera el sí, TN Noticias también conversó con ambos y dieron a conocer su historia de amor a todo el país:

