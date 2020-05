Las promotoras también se ven afectadas por la crisis

Y agregó: “Tuve que modificar mi vida en varios aspectos. Continuando con lo laboral, por ejemplo, debí dejar la oficina. No puedo seguir pagando un alquiler cuando no tengo ingresos para pagar”.

citroen promotoras.jpg Las promotoras también empiezan a sentir la falta de carreras, ya que es la principal fuente de ingresos del rubro.

Por otro lado, Gabriela reconoce que el después también será difícil por la situación que pasarán las empresas. “Las empresas están mal y la verdad que me avergüenza llamarlos para preguntarles sin van a seguir una vez que esto termine. Ojala Dios ilumine a nuestros clientes”, puntualizó.

En el final, Solnik señaló que muchas de las chicas con las que trabaja se ven afectados por la incertidumbre de esta actualidad. “Muchas chicas tienen como ingreso este trabajo y no lo pueden hacer. Por eso ruego que esto se normalice. Todo me preocupa, también el día que tengamos que volver donde vamos a necesitar un montón de dinero que hoy no lo tenemos”, cerró.

