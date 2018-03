Los transportistas consultados por LM Neuquén aseguraron que cada vez menos gente se dedica al negocio porque en los últimos años perdió rentabilidad, lo que produjo que también algunos sectores de la ciudad quedaran sin cobertura (ver aparte).

“El negocio está bastante malo, estamos transportando a muy pocos chicos”, puntualizó Carlos Rodríguez, dueño de la empresa de transporte escolar que lleva su apellido. Por su parte, Marcelo Ojunian, de la firma Sur, detalló que el año pasado llevaban a la escuela a 65 chicos, mientras que este año no superan los 30.

Rodríguez contó que uno de los factores que más influencia tiene en la caída de la clientela es la estructura de costos, que repercute directamente en el precio final de la prestación. “Cada uno maneja sus precios en función de sus gastos, lamentablemente aumentó todo en este último tiempo y tenemos un margen de ganancias muy reducido”, manifestó.

Ojunian indicó que en 2017 el combustible aumentó tres veces, mientras que los seguros valen más de mil pesos por cada vehículo. “Yo trato de mantener el precio del servicio lo más que puedo. El año pasado cobraba 2200 pesos por llevar y traer a los chicos, ahora cobro 2500 pesos”, especificó.

Además, aseguró que muchas veces encuentran trabas en el Estado, ya que muchos inspectores los paran y les impiden trabajar “por cualquier cosa pequeña”. “La otra vez se me descosió apenas el asiento y me mandaron a arreglarlo para poder trabajar, también me pasó que se me quemó una luz de las balizas del techo y me hicieron lo mismo”, dijo.

Los transportistas sostuvieron que los paros docentes también influyeron negativamente, ya que los padres de los chicos dejan de pagar durante los meses que no hay clases o regatean los precios. “El año pasado empezamos a trabajar a mediados de abril y estamos hablando de que nuestro período laboral dura sólo nueve meses por año”, ejemplificó Ojunian.

Su clientela es principalmente comprendida por gente de clase media cuyos chicos asisten a escuelas públicas, por lo que la falta de clases genera una importante pérdida económica.

--> Aislados: en el oeste el servicio no tiene quien lo dé

Los transportistas consultados por LM Neuquén aseguraron que, por la crisis que golpea a la actividad, el oeste se quedó sin cobertura. Indicaron que muchos padres deben enviar a sus hijos al colegio en colectivo porque no hay un servicio que cubra ese sector de la ciudad.

“Cuenca XVI, Valentina Norte y Sur, entre otros barrios, están fuera del circuito. No hay transporte escolar porque hoy ya no es negocio”, indicó Marcelo Ojunian, dueño de una empresa de transporte escolar. Resaltó que los transportes son una opción más económica que los taxis y los remises, mientras que criticó fuertemente el precio del boleto de colectivo.

Además, indicó que la ordenanza 12416 establece que los vehículos pueden tener un máximo de diez años de antigüedad, algo que resulta contraproducente, ya que los obliga a retirarlos. “Hay muy pocos trabajadores del rubro con una flotilla de camionetas nuevas porque son muy caras. Hablamos de que salen 1,4 millones de pesos”, concluyó.

--> Padres se turnan para llevarlos

Una de las alternativas que encontraron los padres para llevar a sus hijos a la escuela es la modalidad “pool”. Consiste en diagramar entre los padres una serie de turnos para trasladar a los alumnos hasta las instituciones educativas, así se quedan tranquilos de que llegan en condiciones y ahorran en combustible.

Si bien no se trata de una estrategia nueva, en los últimos años se replicó a lo largo y a lo ancho de la ciudad. Lo cierto es que afecta directamente a los transportistas, ya que reduce su universo de clientes.