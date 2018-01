Las ventas mejoraron en Navidad y fueron chatas para Reyes

En declaraciones a LU5, Carlos Pinto, presidente de ACIPAN, explicó que las ventas por el día de Reyes mejoraron con respecto al año pasado, a pesar de que la fiesta ha ido perdiendo vigencia en relación a la Navidad.

"No fueron demasiado buenas, pero se ha hecho un análisis respecto de las ventas, más allá de las estadísticas. Por una lado la cantidad de gente que quedó en la cuidad, que es muy poca respecto de antes de Navidad, y por otro lado va cambiando la tendencia: se acentúan las ventas antes de Navidad y Reyes queda postergado. Si bien hubo un incremento en las ventas, no fue tan bueno como en Navidad", dijo.

"Hubo un pequeño aumento respecto de 2017. En Navidad hubo un incremento importante, estuvo un punto por encima de la media nacional (fue del 4,8%) con respecto del año pasado", agregó Pinto.

El titular de Acipán, manifestó además que los comerciantes siguen siendo optimistas respecto de las ventas para este 2018. "Las consultas que nosotros hemos hechos, el año anterior había un 30% de los comerciantes que pesaban positivamente, este año casi un 80% pensaron positivamente, aumentó muchísimo la perspectiva, que marca un clima de esperanza y positivismo", indicó.

