Latorre se quebró en vivo en Pamela a la tarde

Buenos Aires.- Yanina Latorre rompió en llanto en Pamela a la tarde en medio del escándalo que tiene como protagonista a su esposo, Diego, quien le fue infiel con Natacha Jaitt. La panelista, angustiada, denunció amenazas y extorsiones: “No me molesta que opinen, pero no entiendo por qué alguien decidió que no nos podemos mostrar públicamente juntos”. Entre lágrimas agregó: “Pido que dejen de acosarme porque soy la víctima y no aguanto más. No lloro porque me gusta la cámara. ¿Qué les importa si con Diego estamos juntos? Tampoco es un asesino”.