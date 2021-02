Laura Novoa: "el modelo educativo lastima a niños con dislexia"

Laura-Novoa.jpg Laura Novoa ha demostrado que la dislexia no es motivo para no superarse personal e intelectualmente.

“Los disléxicos somos sobrevivientes de un sistema educativo que lo único que hace es a los niños diferentes lastimarlos y lastimarlos. Por eso a mí me encanta decir que soy ‘coach’, no doy clases de teatro. Me encanta levantar gente caída, sean artistas o no. Los maestros vienen y te lastiman y esas cosas”, indicó Laura Novoa, sobre el sistema educativo.