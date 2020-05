El problema, detalló la mujer, es que Lautaro “ya no tiene venas”. “Sus venas están muy hechas bolsas y el infectólogo me decía no sabía si iba a aguantar tres meses de tratamiento por vía intravenosa, por lo que me dijo que lo mejor era ponerle un sistema Port-a-Cath”, indicó la mamá de Lautaro, quien confía en el profesional y ante la urgencia de tener que liberar el hospital por la inminente cuarentena, decidió iniciar los trámites en ISSN y comprar el dispositivo ella misma.

En este sentido, Vanesa contó que se trata de un sistema para evitar tener que pincharlo dos veces por día; pero que desde la prestadora que les proveyó Instituto (ISSN), Homecare, a la fecha no han podido emplearlo, por lo que “siguen lastimándolo”. Consultada si Lautaro manifestó dolor, Vanesa expresó: “La verdad nadie entiendo cómo Lautaro cicatriza, no tendría que haber aguantado nunca, pero el jueves pasado me dijo `Mamá no doy más que me escarben las venas`”.

El joven debe continuar con el tratamiento hasta el 4 de junio y ante la falta de soluciones por parte de la prestadora, la madre no aguantó más y decidió hacer pública la situación. Actualmente, Lautaro vive solo en un monoambiente y su padre vive en el departamento superior. La mamá contó que ella y el padre son los tutores legales, que recibe la visita dos veces por día de una señora que lo limpia y cuida y de los enfermeros asisten a las 6 y a las 18 para darle su tratamiento.

“Está prácticamente dormido todo el día. Tiene mucha medicación que lo duerme. Cuando despierta, te habla de lo que le duele. Ha hecho regresiones y está con ataques de ansiedad, que se le agravaron con esto de la cuarentena y porque hace 2 años y medio que está así”, expresó Vanesa, quien anhela una pronta respuesta para que su hijo no siga sufriendo.

El brutal ataque

Cabe recordar que, la brutal agresión ocurrió el 1º de enero de 2018, alrededor de las 7:30, a la salida de una fiesta de Año Nuevo, en calle San Martín al 8000 de la capital neuquina. En la desconcentración, Lautaro fue agredido por Nehuén Rodríguez de un piedrazo en la cabeza y luego Daniel Morales le pegó una patada cuando Lautaro ya estaba en el suelo; y como consecuencia estuvo internado en coma casi dos meses y ahora sufre de osteomielitis crónica.

Un video captó el momento exacto en que lo atacaron y así se pudo identificar a los agresores. Primero, Morales acordó una pena en suspenso de 3 años en suspenso por lesiones graves con alevosía y segundo, Rodríguez fue sentenciado en juicio a 3 años de cumplimiento efectivo por lesiones graves. Sin embargo, al haber estado con prisión preventiva, en abril de 2019, recuperó la libertad condicional.

