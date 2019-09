Le chocaron el auto, se dieron a la fuga y encima la Policía no le tomó la denuncia

auto chocado calle luis beltran0.jpg

“Llamamos a la Policía y cuando llegó el móvil aún se veía al Symbol a lo lejos por la Beltrán, por lo que la rueda delantera del auto iba cruzada y le pedí que lo siguieran y se negó. Le pedimos por favor que lo alcanzara y nos dijeron que no nos teníamos que meter de con el trabajo de ellos”, contó Marcos Garis, dueño del auto chocado.

Y agregó: “Le pedí que coordinara con la gente del monitoreo de cámaras, porque en esa calla (Luis Beltrán) está llena pero no me dio bolilla, no sé si funcionan o estas rotas o son falsas”.

La situación aún se complicó cuando en horas de la mañana del domingo se acercó a la comisaría Segunda y no le tomaron la denuncia. “Me dio más impotencia y bronca porque me dijeron que no era un episodio penal”, contó que le dijeron.

"Al final me quedé con el auto chocado, sin hacer la denuncia y sin que el conductor de ese auto se haga responsable del daño que me hizo", sostuvo Garis.

