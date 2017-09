Le dieron una advertencia por amenazarla de muerte

Acompañada por las profesionales del Centro de Atención a la Víctima de Delito, Belén entró a la sala y se sentó detrás de los fiscales.

A menos de dos metros estaba su ex, quien le había puesto fecha de muerte, junto a su abogada defensora.

El primero en tomar la palabra fue el fiscal Andrés Carrea, quien comenzó recordando que Sergio Contreras cumple una condena en suspenso de dos años por amenazar y golpear a Belén cuando ambos ya estaban separados.

“Tenía que abstenerse de ejercer actos de violencia y perturbación contra la víctima, pero hubo perturbación tal como tenemos en las denuncias”, expresó el fiscal, pero indicó que aún no tienen pruebas porque le robaron el celular a la víctima donde se encontraba el mensaje en el cual su ex le daba 40 días de vida.

Por este motivo, Carrea indicó que ya se pidieron los informes a la empresa de telefonía para tratar de recuperar los datos, pero que hasta el momento no tienen pruebas para solicitar que se revoque la condena en suspenso. “Vamos a solicitar que se le haga una advertencia al señor de que no puede acercarse, ni mandar mensajes, ni molestarla”, sostuvo el fiscal.

144 Línea gratuita nacional Funciona las 24 horas los 365 días del año. Si sufrís o sabés de alguna víctima de violencia, podés llamar y denunciar.

Teme por su vida

El rostro de Belén reflejaba la impotencia de lo que escuchaba. Al no concurrir su abogado, no pudo constituirse como querellante, por lo que su palabra no pudo ser escuchada durante la audiencia de ayer.

“Yo presenté todas las pruebas y le dan otra advertencia más. No sé qué están esperando”, se preguntó la víctima.

Desde la defensa aclararon que el hombre cumplió con todas las condiciones impuestas en la sentencia. Se ha presentado ante la Justicia cuando se le requirió y ha comenzado un tratamiento psicológico en San Martín de los Andes, donde reside actualmente por trabajo.

“Más vale que tengo miedo. Él dice que no incumplió, pero yo tengo las pruebas”, sostuvo la joven luego de la audiencia y habló de su pequeña, a quien no puede sacarla a jugar a la plaza por miedo a que se aparezca su ex.

Apoyo

Indignación de las organizaciones

“No hay justicia, nos van a seguir matando como si nada. Le dieron otra oportunidad al agresor”, gritó Claudia Seguel, referente de las Mujeres Organizadas por los Derechos del MTD, y adelantó que el lunes irán a fiscalía para pedir la renovación de la custodia policial en su casa porque vence ese día.

Activó la causa

Contó su historia a los medios

El 10 de este mes, LM Neuquén publicó la historia de Belén, una joven madre que fue víctima de violencia de género por parte de su ex pareja, con quien tuvo una hija. El agresor le anunció por mensaje que le daba 40 días de vida y el plazo se vencía esa semana. Sergio había recibido una condena en suspenso, una restricción de acercamiento y una prohibición de realizar actos de perturbación que no cumplió con esa amenaza. A partir de la repercusión, la citaron en fiscalía.