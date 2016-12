Le dio una golpiza a su mujer y la dejó internada

NEUQUÉN

La agarró del cuello y la tiró al piso. Luego, la tomó de los brazos y la arrojó contra una mesa. Un hombre fue acusado de golpear a su ex mujer en la casa donde convivían, hasta julio, en Rincón de los Sauces.

Una noche del pasado invierno, una joven pareja tuvo un quiebre definitivo en su relación. Era poco más de la medianoche cuando el hombre de 30 años golpeó a su entonces mujer en dos ocasiones.

“La agarró del cuello y tiró al suelo para después tomarla de ambos brazos y volver a tirarla contra una mesa”, describió la funcionaria de la Fiscalía de Género, Noelia Stillger.

Por los golpes recibidos, la víctima debió ser atendida en el hospital local, donde se constató que la mujer tenía un fuerte dolor y hematomas en ambos laterales del cuello producto de la presión ejercida por el hombre.

De acuerdo con la denuncia policial radicada en la Comisaría 35, tanto en el certificado médico expedido por el hospital local como en el expediente y en el acta del Juzgado de Familia, donde se dispusieron las medidas cautelares contra el hombre; en un informe social y familiar y en la entrevista psicológica a la víctima, Stillger acusó al hombre de lesiones leves agravadas por la relación de pareja que existía entre ambos y por mediar una situación de violencia de género. Por otro lado, se acusó al hombre de tenencia de arma de fuego sin la debida autorización, ya que durante el allanamiento realizado en la vivienda donde la ex pareja convivía, encontraron una carabina calibre 22 apta para el disparo, 6 cartuchos calibre 22, un revólver calibre 22 y partes de un arma que, si se ensamblaran, sería apta para el disparo.

La defensa no se opuso a la formulación de cargos y concordó con la fiscalía en solicitar el levantamiento de la rebeldía y la captura que pesaba sobre el hombre desde hacía un mes por no haberse presentado a las audiencias. La jueza Ana Malvido avaló el pedido de ambas partes y dio por formulados los cargos contra el hombre.

En la actualidad hay una batería de medidas cautelares contra el hombre para evitar que se acerque a su ex. Este tipo de restricciones no suelen ser respetadas, aunque ya hay casos de condenados por violar la medida judicial.

144 Línea gratuita A ese teléfono pueden llamar y dar aviso las mujeres que son víctimas de violencia de género para que las asesores y les brinden contención. También pueden recurrir al 0800-MUJER (6853) .

Declararon los acusados del crimen de Gladys Ortiz

NEUQUÉN

En la última audiencia del juicio por el crimen de la paraguaya Rosario Gladys Giménez Ortiz, los tres acusados del homicidio decidieron testificar. El lunes próximo se espera conocer la resolución de un Tribunal sobre su responsabilidad o no en el hecho.

Se trata de Jorge Giménez Cáceres (pareja de la víctima) y Arnulfo Duarte (jefe de Cáceres), quienes están acusados de homicidio calificado por el uso de arma de fuego.

En lo que respecta a Fabiana Abarzúa, acusada inicialmente como partícipe necesaria, la fiscalía solicitó que fuera absuelta. En contrapartida, la acusó por encubrimiento.

“Es cierto que la fui a buscar y que la traje a mi casa, pero después entré al baño y ella salió”, aclaró Cáceres sobre lo que ocurrió con Gladys el día de su muerte. “Me enteré de lo que le había pasado por el diario”, aseveró.

Después, sostuvo que la Policía -cuando lo detuvo- lo torturó para que diga dónde estaba el arma.

Algo similar declaró Duarte, que afirmó: “Me tuvieron 1:30 al sol, tenía sed y me mostraban agua y no me daban. Todo mientras me preguntaban por la Gladys”. “Soy un tipo que respeta la vida de los demás”, sostuvo el hombre sobre sí mismo.

Por su parte, Abarzúa explicó que con Cáceres tenía “una relación basada en sexo” y que lo había conocido en 2015 en un boliche. En cuanto a los pantalones de la víctima que hallaron en su casa, Abarzúa contó: “Para mí fue un regalo, no sabía de quién eran”.

Gladys fue asesinada de tres tiros el 24 de enero de 2015, cerca del lago Mari Menuco.