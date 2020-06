Le dispararon a una barrendera en un intento de robo

"Había sacado el celular para mandar un mensaje y de repente se me acerca un chico, de unos 18 a 20 años, y me quiere sacar el celular. Le dije que no, empezamos a forcejear, uno de mis compañeros se dio cuenta y se acercó a ayudarme", relató la víctima.

La intervención del hombre evidentemente alertó al delincuente, quien, percatándose de que no iba a poder concretar el robo, largó un insulto, disparó y se dio a la fuga.

La mujer recibió el disparo del arma de fuego en una rodilla y, aunque la herida no revestía gravedad, debieron trasladarla al hospital Heller. Hoy está haciendo reposo en su domicilio.

"No tengo la bala adentro pero me sacó parte del tejido, así que no me pueden coser y me tengo que hacer curaciones", explicó Vanesa, y agregó: "Fue todo muy rápido, casi no tuvimos tiempo a reaccionar, estábamos abocados al trabajo cuando apareció este chico".

Asimismo, contó que se trata del primer hecho de esta naturaleza que sufren quienes trabajan en ese sector y resaltó que le sorprendió la impunidad con que se manejó el joven, teniendo en cuenta el despliegue y la presencia que requieren las tareas.

