Le encontró marihuana a su hija y la denunció

La mujer, madre de tres jóvenes, explicó que su hija más chica “se metió en la falopa a los 14 años” y que encontró en Facebook que no sólo compra, sino que también vendería.

Al respecto, Jaqueline señaló que el martes, luego de hallar una bolsa con hojas de marihuana y semillas, se dirigió a la comisaría a radicar la denuncia.

Allí, sostuvo que no le dieron mayor trascendencia a su exposición porque afirma que su ex pareja es un efectivo retirado de la fuerza.

“Quedó todo en la nada”, reclamó indignada y aseveró que durante seis años su hija la agredió físicamente.

“No fue fácil, me duele el alma, pero porque la amo le pongo límites”, aseguró Jaqueline y sostuvo que le gustaría que su hija haga un tratamiento y se recupere.

“No quiero tener los ojos cerrados, ni ser de los padres que apañan a sus hijos”, concluyó la mujer que apuntó llevarse bien sólo con una de sus hijas.

“Me dieron rondines supuestamente pero no los he visto”, advirtió y detalló que serían por su hija y su ex pareja, a quien denunció por violencia de género.

Acusó a su hijo por acopiar droga

El hecho ocurrió el 2 de julio de 2016 en el departamento de un joven ubicado en calle Luis Beltrán al 1800, del barrio La Sirena. Allí, un hombre halló bolsas que despertaron su curiosidad mientras su hijo se encontraba internado. Para su sorpresa, al abrirlas se encontró con 12 ladrillos de marihuana con un peso apenas superior a los 8 kilos, valuados en 52 mil pesos. En ese momento, el padre advirtió a la Policía de su hallazgo. Por un faltante, se presumió que una parte fue comercializada.